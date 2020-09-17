Минск, , 11:52 — REGNUM Член стачечного комитета предприятия «Беларуськалий» Роман Бондаровец задержан белорусскими правоохранителями. Об этом 17 сентября рассказал сопредседатель стачкома Анатолий Бокун.

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"Задержан член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Роман Бондаровец, он находится в Солигорском РУВД, с ним ведется беседа», — приводит его слова ТАСС.

Также Бокун уточнил, что Бондаровцу предъявляют статью 23.34 КоАП Белоруссии («Участие в несанкционированной акции»), и указал, что, вероятно, сегодня же будет суд по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения областного суда Минска, признавшего 11 сентября незаконной стачку, которая была объявлена на предприятии 17 августа.