Москва, 17 сентября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В состав моющих и дезинфицирующих средств входят агрессивные химические вещества (щелочь, кислоты, хлор, спирт и т. д.), поэтому применять их нужно осторожно. Такие рекомендации для безопасного применения дал Роспотребнадзор.

Gov-murman.ru Дезинфекция

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Перед применением дезинфицирующих средств в быту следует прочитать этикетку с указанием химического состава и назначением. Нельзя смешивать бытовые средства разного состава и лучше использовать нелетучие соединения.

Пожароопасны спиртсодержащие средства. Используя дезинфицирующие средства, нужно беречь глаза и руки и хранить их подальше от детей. Запрещены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года Роспотребнадзор зарегистрировал 300 дезинфицирующих средств, включая 23 кожных антисептика.

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