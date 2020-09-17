Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, 17 сентября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Пожарные Ленинградской области с утра в четверг тушили свалку на территории завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2) в Янино-1. По данному факту Росприроднадзор проводит проверку. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба Всеволожского района. Неизвестные подожгли в Ленобласти мусор МБО-2.

Информация о пожаре поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу Ленинградской области 17 сентября в 04:06 мск. К девяти часам утра пожар на территории МПБО-2 удалось локализовать. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В настоящий момент на месте работает пять цистерн, 43 человека личного состава, инженерная техника МПБО-2 в составе трех единиц.

«Пострадавших нет. Работы по ликвидации горения продолжаются, — говорится в сообщении. — По данному факту Росприроднадзор проводит проверку».

В свою очередь в ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на директора мусорного полигона МПБО-2 в поселке Янино-1, куда свозится мусор из Петербурга и где неоднократно фиксировались нарушения его складирования, возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

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Напомним, в конце марта текущего года к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратились жители Янино-1. Они пожаловались на факт незаконного размещения бытовых отходов на земельных участках вблизи жилых домов.