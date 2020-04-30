Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, , 17:48 — REGNUM На директора мусорного полигона МПБО-2 в поселке Янино-1, куда свозится мусор из Петербурга и где неоднократно фиксировались нарушения по его складированию, возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

Дело возбудили после проверки, которая была начата по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Напомним, в конце марта текущего года к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратились жители Янино-1. Они пожаловались на факт незаконного размещения бытовых отходов на земельные участки вблизи жилых домов. По данному факту была начата проверка, после чего в отношении директора мусорного полигона возбудили дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

Следователи установили, что на территории производственной зоны поселка Янино-1 на арендованных земельных участках располагается Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов».

Несмотря на то, что к предприятию неоднократно применялись меры административной ответственности за экологические нарушения, отходы на его территории продолжали размещаться с нарушением действующего природоохранного законодательства. Это в свою очередь создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

«Выявлено, что допущено ненадлежащее размещение, а также складирование отходов в границах прилегающих земельных участков, что повлекло загрязнение почв химическими веществами, дренажных и водоотводных канав, имеющих связь с обводными канавами общего пользования, нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к III классу опасности, а также имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами», — отмечают в региональном СК.

Комплекс меры и экспертные исследования установили, что именно директор завода, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорная проблема в Петербурге связана с лоббированием и амбициями — мнение