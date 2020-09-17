Хабаровск, 17 сентября, 2020, 06:32 — ИА Регнум. На утро 17 августа уровень воды в Амуре достиг 594 см при отметке опасного явления 600 см. Спасатели экстренно начали разворачивать водоналивную дамбу для защиты набережной Хабаровска, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Дамбу длиной в 950 метров монтируют прямо на прогулочной дорожке напротив стадиона имени Ленина. Сооружение перекроет отрезок от начала набережной до утёса.

«Тело дамбы с двух сторон обложат мешками с песком. Конструкция должна защитить верхнюю прогулочную зону», — пояснили спасатели.

Сейчас нижний ярус набережной, где можно было гулять, полностью скрыт водой.

17−18 сентября прогнозируется, что Амур достигнет критической границы, а в выходные может дойти и до 650 см.

Власти заранее начали готовиться к подтоплениям, в городе насыпают сразу несколько временных дамб.

По данным городской мэрии, в Хабаровске в зоне подтопления уже находятся 33 подворья и два участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы.

Всего на территории Хабаровского края из-за дождей и прохождения паводка в 21 населённом пункте остаются подтопленными 18 жилых домов. В воде продолжают оставаться 1850 земельных, приусадебных и 1782 дачных участка, а также 29 участков автодорог.

«Краевые и муниципальные власти совместно с МЧС России принимают меры по ликвидации последствий подтоплений. В десяти районах введён режим ЧС», — сказали в правительстве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске Амур затопил левобережье — под водой уже полторы тысячи дачных участков. Вода уходит уже и на правый берег. Жители строят дамбы, устанавливают насосы.