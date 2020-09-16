Хабаровск, , 11:38 — REGNUM В Хабаровске Амур затопил левобережье — под водой уже полторы тысячи дачных участков. Вода уходит уже и на правый берег. Жители строят дамбы, устанавливают насосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Река Амур Грук Андрей © ИА Красная Весна

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Утром 16 сентября уровень Амура был 573 сантиметра, за два дня подъём ожидается ещё на 35−40 см. Кроме того, синоптики вновь прогнозируют дожди, которые ухудшат ситуацию.

«Пока никакой нужды в эвакуации жителей Хабаровска с подтопленных участков нет. Но если таковая возникнет, пункты временно размещения граждан будут развернуты в оперативном режиме: места для них определены с учётом опыта прошлых лет», — сказали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в круглосуточном режиме заканчивают отсыпку новой дамбы в районе затона по улице Пионерской, которая должна защитить жилые кварталы города от затоплений. На дно Амура укладывают 30 тыс. кубометров грунта — это не даст доступ воде к береговой черте.

В готовом виде дамба сможет выдержать уровень воды в 650 см.