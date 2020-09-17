Москва, 17 сентября, 2020, 03:53 — ИА Регнум. Объём сокращения финансирования национальных проектов в России в следующие два года может достигнуть 600 млрд рублей, или более чем 10% от планируемого ранее уровня. Об этом 17 сентября пишут «Известия» со ссылкой на проект нового бюджета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Издание отмечает, что в марте 2020 года была утверждена официальная версия федерального бюджета России на 2020−2022 годы. Документ предполагал, что на нацпроекты будет направлено 5,4 трлн рублей. Однако эта цифра не учитывала глобальные изменения в экономике, вызванные распространением коронавируса. В проекте нового бюджета соответствующие расходы предлагается сократить до 4,8 трлн рублей.

Наиболее существенно, в соответствии с этим планом, планируется урезать финансирование нацпроектов «Демография» (сокращение может составить 158 млрд рублей), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд), «Жилье и городская среда» (80 млрд), «Цифровая экономика» (60 млрд) и «Экология» (41 млрд).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались исполнены на 35,1% от запланированного на год финансирования.

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