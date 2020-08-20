Москва, , 00:48 — REGNUM За первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались исполнены на 35,1% от запланированного на год финансирования. Это следует из данных опубликованного 19 августа доклада Счётной палаты.

Достигнутый показатель на 2,7 процентного пункта выше уровня исполнения национальных проектов за аналогичный период 2019 года, но на 10,7 процентных пунктов ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета за текущий год, который составил 45,8%.

Наибольший процент от запланированных средств при реализации национальных проектов был направлен на предоставление субсидий бюджетным учреждениям и НКО — 51,5%. Меньше всего было потрачено на закупку товаров, работ и услуг — 5,8%.

Наименьший показатель по уровню исполнения расходов оказался у национального проекта «Цифровая экономика» — 10,5%.

Исполнение расходов бюджета на реализацию Федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП) за первое полугодие 2020 года достигло 25,1%, что на 3,5 процентных пункта больше, чем в 2019 году.