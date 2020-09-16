Аддис-Абеба, 16 сентября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Число жертв COVID-19 в странах Африки превысило 33 тысячи человек, 16 сентября сообщили Центры контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).

Russian.news.cn Мобильные медицинские центры для выявления случаев COVID-19 в ЮАР

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Согласно отчету Africa CDC, с начала эпидемии в странах континента выявлено 1 366 236 случаев коронавирусной инфекции. 33 065 заболевших погибли от COVID-19.

При этом уже 1 117 386 пациентов в Африке прошли лечение от COVID-19 и на данный момент считаются выздоровевшими.

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