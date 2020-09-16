Берн, , 21:10 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 252 680 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 4520 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 16 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Cообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 29 444 198 инфицированных коронавирусом, подтверждён 931 321 случай летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 233 014 выявленных случаях заражения и 4245 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.