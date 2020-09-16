Москва, 16 сентября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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По его словам, $1 млрд будет выделен Минску в текущем году. При этом половина суммы будет предоставлена за счёт Евразийского фонда стабилизации и развития, а половина — в качестве межгосударственного кредита. Ещё $500 млн межгосударственного кредита Белоруссия получит в 2021 году.

Глава Минфина отметил, что условия предоставления кредита пока ещё прорабатываются с белорусской стороной. Он добавил, что для межгосударственного кредита потребуется внесение поправок в Бюджетный кодекс, которые на данный момент уже подготовлены.

«Как только они будут приняты, мы начнём работу по предоставлению межгоскредита», — сказал Силуанов.

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