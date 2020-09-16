Минск, , 20:34 — REGNUM Инициатором кредита для Белоруссии в полтора миллиарда долларов от России был белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 16 сентября БелТА.

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Об этом белорусский лидер сообщил, рассказывая о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи.

ИА REGNUM) по старому нашему долгу вернуть». Лукашенко «Должен вам сказать, что это было моё настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит — в этом году мы миллиард должны были им (Москве — прим.) по старому нашему долгу вернуть».

Белорусский президент пояснил, что Минск готов был вернуть Москве этот миллиард долларов, несмотря на сложности.

Лукашенко «Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Белоруссии будет предоставлен кредит на вышеуказанную сумму, российское руководство сделало после переговоров Путина и Лукашенко 14 сентября.

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