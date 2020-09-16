Минск, 16 сентября 2020, 20:34 — REGNUM Инициатором кредита для Белоруссии в полтора миллиарда долларов от России был белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 16 сентября БелТА.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
Об этом белорусский лидер сообщил, рассказывая о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи.
Белорусский президент пояснил, что Минск готов был вернуть Москве этот миллиард долларов, несмотря на сложности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Белоруссии будет предоставлен кредит на вышеуказанную сумму, российское руководство сделало после переговоров Путина и Лукашенко 14 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия поддержит Белоруссию кредитом в $1,5 млрд