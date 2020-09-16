Москва, 16 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета в ближайшие годы должен последовательно сократиться до 1% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

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"Мы в наших прогнозах постепенно сокращаем объём дефицита бюджета. Он будет сокращаться с 4,4% ВВП в текущем году до 2,4% ВВП в следующем году, и на период с 2022 года мы выйдем на траекторию около 1% дефицита от ВВП», — сказал он.

Напомним, в начале сентября Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в 2020 году будет менее значительным, чем ожидалось ранее, и составит около 4% ВВП. Изначально бюджет на текущий год планировался с профицитом чуть менее 1% ВВП.