Москва, 16 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Бюджетная политика на 2020−2021 гг. была ориентирована на содействие в борьбе с пандемией коронавируса и борьбу с последствиями этой пандемии. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Бюджетная политика 2020−2021 гг. была ориентирована на содействие борьбе с пандемией и борьбу с её последствиями. Антикризисные меры были действенными и хорошо сработали. Это позволило избежать стрессовой ситуации на рынке труда и предотвратить массовое заражения», — сказал Силуанов.

Он заявил о планах увеличивать объём заимствований на 885 млрд рублей в целях компенсации выпадающих доходов: «Мы увеличим объём госдолга до 20% уровня ВВП. Сохранение динамики госдолга составит до 20%».

Силуанов подчеркнул, что бюджетная политика должна обеспечивать сбалансированное развитие на среднюю и долгосрочную перспективу, а также определять приоритеты в расходах госбюджета: «Главный приоритет — выполнение целей национального развития, поставленных президентом РФ».