В МВД Белоруссии не подтвердили случаи изнасилований в СИЗО
Минск, 16 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Белорусские правоохранительные органы не регистрировали обращений о сексуальном насилии в следственных изоляторах и не получали таких данных от медиков. Об этом сообщил 16 сентября журналистам первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»
Он отметил, что граждане не обращались с заявлениями об изнасилованиях к правоохранителям. Также не зарегистрировано подобных сообщений из медучреждений. Таким образом, ведомство не располагает информацией о таких случаях.
Ранее сообщения о том, что в СИЗО подвергаются насилию женщины, задержанные в ходе протестов, появились в ряде белорусских оппозиционных телеграм-каналов. Утверждалось, что пострадавших женщин лечили в больницах Гродно.
Следственный комитет Белоруссии также сообщал об отсутствии таких обращений и о проверке, начатой по факту появления сведений об изнасилованиях в интернете.
Читайте также: В Минске назвали сумму ущерба от протестных акций