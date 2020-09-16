Минск, , 13:32 — REGNUM Городскому благоустройству столице Белоруссии за время проведения несанкционированных митингов был нанесён ущерб на сумму свыше 750 тыс. белорусских рублей. Такие цифры привёл начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщается на сайте Минского городского исполнительного комитета.

Билборд обклеенный протестующими. Минск (сс) Melirius

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«В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тыс. белорусских рублей, — приводит агентство БелТА слова Лебедя. — Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20−30 тыс. белорусских рублей».

Руководитель управления добавил, что если в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, то теперь в основном дополнительные затраты требуются на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объёма отходов.

«Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в полтора раза», — отметил Лебедь.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста против итогов голосования на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, в результате которых уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, начались в стране после оглашения предварительных результатов и продолжаются до сих пор.