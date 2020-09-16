Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко порекомендовал зрителям самим позаботиться о своей безопасности при посещении театров. Зрителям, в случае необходимости, предлагается приобрести дополнительные места, если те хотят оградить себя от контактов с соседями во время спектакля.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Александринский театр

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По словам чиновника, до пандемии коронавируса люди были очень беззаботными, но в нынешней реальности нужно себя переучивать. Об этом Сухенко заявил журналистам 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Сухенко, по поручению губернатора Александра Беглова комитет по культуре разработал комплекс мер по обеспечению эпидемической безопасности зрителей и артистов петербургских театров. С согласия Роспотребнадзора было снято ограничение на шахматную рассадку в учреждениях культуры, но сохранилось условие с 50%-ной заполняемостью зала.

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По словам чиновника, если люди хотят увеличить дистанцию между собой и другими зрителями, то об этом нужно позаботиться заблаговременно и приобрести места слева и справа от себя — и, таким образом, «обеспечить большую безопасность».

«Ограничений [на шахматную рассадку] в стандарте безопасности нет, они отменены. Ответственность за здоровье, соблюдение правил безопасного существования лежит не только на театрах, органах власти, городской администрации, но и людях, которые тоже должны позаботиться о своем здоровье, — указал Константин Сухенко. — Люди свой вклад в собственную безопасность все-таки тоже должны вносить».

Чиновник отметил, что риски заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями сохраняются, поэтому горожане должны подходить к этому вопросу более ответственно.

«Надо, чтобы это вошло в сознание, в привычку и стало нормой поведения, — считает Сухенко. — Граждане сами тоже могут и должны многое делать для сохранения своего здоровья. У нас этой традиции пока нет, ее до коронавирусной инфекции, к сожалению, не было. Мы были очень беззаботными».

При этом Константин Сухенко попросил зрителей ничего не бояться, «наслаждаться культурой» и тем самым оказывать ей поддержку.

Напомним, 12 сентября, в первый день после снятия ограничений, более десяти театров Санкт-Петербурга открыли свои двери. Истосковавшиеся по живым спектаклям зрители заполнили театральные залы до упора.

Так, с аншлагом прошел показ первого спектакля в Театре комедии имени Н. П. Акимова — постановки «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина. Полностью распроданы билеты на первые спектакли Молодежного театра на Фонтанке. 16 сентября он открывает сезон «Касаткой» на большой сцене и постановкой «Нас обвенчает прилив… (Ромео и Жанетта)» — на малой сцене. 21 сентября Театр им. Ленсовета покажет «Утиную охоту» Александра Вампилова, которая произвела фурор перед локдауном, и на просмотр первых спектаклей в новом сезоне билетов уже не достать.