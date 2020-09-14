Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM В Петербурге заработали кинотеатры: теперь здесь действует рассадка в шахматном порядке. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, билеты поступили в продажу сразу на первые ночные сеансы после полуночи 12 сентября, когда официально заведения снова открылись.

Кинотеатр sailko

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В связи с новыми требованиями санитарной безопасности залы заполняются только наполовину. Кроме того, от посетителей требуют носить маски. В случае отказа надеть ее клиента могут не допустить к просмотру фильма. На входе также каждому измеряют температуру.

Теперь между сеансами решили делать перерывы по полчаса: как указывает телеканал «Санкт-Петербург», это нужно для тщательной дезинфекции залов, обработки сидений и всех поверхностей.

Петербуржцы младше 18 лет теперь могут попасть на сеанс только с родителями. Если совершеннолетний выглядит младше своего возраста, то на входе у него могут потребовать паспорт.

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