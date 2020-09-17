Афины , 17 сентября, 2020, 05:49 — ИА Регнум. В ходе все более накаляющегося конфликта между Грецией и Турцией, греческая сторона старается занять позицию, подозрительно напоминающую по концепции ту, что использовалась на Украине времен Порошенко. В чем сходство и способна ли такая стратегия дать хотя бы тактический выигрыш Афинам, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Морскую территорию, под которой залегает часть этих богатств, Греция считает своей. Сходство же с украинской пропагандой образца 2015 года заключается в том, что Афины предпочитают не выставлять на первый план меркантильные причины вражды, а прямо выставляют себя «передним краем защиты Европы», вероятно, от «агрессивной Турции».

Но такая позиция, призванная поставить в ряд греческих союзников весь Евросоюз, имеет свои слабые стороны. К примеру, натовская солидарность может возобладать над доводами той или другой стороны, ведь и Греция, и Турция — члены этого военного альянса. Это важный, но не единственный вариант развития событий не в пользу Греции. Чем же еще может обернуться призыв к всеевропейской обороне греческих интересов?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская модель: Греция идёт на войну».