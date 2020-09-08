8 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 08:49 — REGNUM После украинских событий 2014 года в политическом словаре Центральной Европы весомо заявил о себе новый термин — «передовая линия обороны Европы». Впервые, по-моему, его использовал Петр Порошенко в канун 70-летия Победы на дискуссии «Последствия Второй мировой» в Гданьске:

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодня Украина является новой передовой линией Европы».

Такой сценарий «пограничного форта» оказался тактически выгоден для украинской власти, получившей значительные средства на укрепление и перевооружение форта. То, что эти деньги заемные и их кому-то придется отдавать, сейчас никого не волнует.

Дурной пример заразителен, и сейчас доспехи «европейского защитника» норовит примерять Греция. Правда, ставки в ее игре не в пример выше украинских. Если украинскую элиту просто наняли для распродажи стратегических активов и пропагандистской имитации войны с Россией, то греки, наоборот, ведут борьбу за реальный актив: аппетитный пирог из месторождений углеводородов, обнаруженных в последние десятилетия в Восточном Средиземноморье. Напряжение в регионе последние полтора месяца только нарастает, и в конце августа Турция официально, на уровне вице-президента Фуата Октая предупредила, что определенные шаги Греции (расширение территориальных вод до 12 морских миль) могут «стать причиной военного конфликта». Я не собираюсь давать оценочных суждений о том, кто в этом конфликте отважный Леонид, а кто зловещий Ксеркс.

Тут речь о другом: Греция в своих действиях использует «украинскую модель»: изоляция противника (в данном случае Турции) путем описания ее действий как незаконных и интернационализация проблемы за счет использования плохого имиджа Турции на Западе. При этом представляя себя как «страну на передовой для Европы и США». И эта тактика дает свои плоды. На последней встрече министров иностранных дел Евросоюза в конце августа обсуждалось возобновление безоговорочной поддержки Брюсселем Греции и греческого Кипра.

А верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о решении совета «разработать список дальнейших ограничительных мер, которые могут быть обсуждены на Европейском совете 24−25 сентября». Европейская поддержка придает Афинам сил, и в настоящий момент в их действиях даже не просматривается желание деэскалации конфликта:

Греция фактически «сбросила» июльскую немецкую инициативу о возобновлении «предварительных переговоров» между Анкарой и Афинами;

Она практически не отреагировала на попытку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать под эгидой альянса «технический механизм» для снижения риска конфликта или аварий между двумя союзниками в Восточном Средиземноморье;

Афины отклонили звонок Жозепа Борреля о встрече министров иностранных дел Турции и Греции в третьей стране.

Хотя в это время турецкие суда разведки энергоресурсов, в сопровождении военных кораблей, шарят в водах, которые Греция считает своими, самолеты имитируют воздушные бои в воздушном пространстве Греции, а на Северном Кипре турецкая армия и турки-киприоты проводят комплексные учения «Мученик капитан Дженгиз Топель», где задействованы и военно-воздушные, и военно-морские, и наземные подразделения Турции.

При таком положении дел те условия, которые Греция выдвигает для диалога с Турцией: вывод всех турецких гражданских и военных судов из района, который она заявляет в качестве своего континентального шельфа — являются заведомо невыполнимыми, поскольку турки готовы к драке, а не к капитуляции. Основные элементы сценария «Греция — передовая линия» (стратегия изоляции противника, расчет на беззаветную помощь, игнорирование посредников, требование капитуляций) идентичны украинским. Как идентична украинской и основная нынешняя греческая проблема: насколько они могут быть уверены в поддержке партнеров «цивилизованного Запада»? Американцы понимают, что конфликт неизбежно отправит Турцию в очередной дрейф в сторону России. Главный страх Германии, если не ее кошмар — это повторение притока просителей убежища из Турции в 2015 году. Официальные лица в Афинах пытались заверить Берлин, что Греция сможет предотвратить такой сценарий; но немцев это, похоже, не убедило. И все прекрасно понимают, что война между Грецией и Турцией вполне может разорвать НАТО. Это был бы не просто конфликт между двумя членами альянса. «Остальная часть НАТО будет глубоко разделена, поскольку некоторые страны примут сторону Греции, а другие — Турции».

Поэтому европейцы уже сейчас вертятся ужами на сковородке. Они даже отказались от столь привычной им политики «Кнута», перейдя к «Кнуту и Прянику»: «Мы определим … в нашей внешней политике метод кнута и пряника, … какие инструменты использовать для улучшения отношений и какими инструментами реагировать, если нас не уважают» (Шарль Мишель, председатель Евросовета). В качестве Пряника европейцы, скорее всего, предложат начало переговоров по обновлению таможенного союза и/или ускорению процесса предложения гражданам Турции безвизового въезда в Шенген. Право, не знаю, как самолюбивые турки отреагируют на мишелевский «кнут», но то, что европейский Пряник — это скорее Морковка для Осла, они уже заметили: «Это обязательства Европейского союза перед Турцией, изложенные в заявлении Анкары и Брюсселя в 2016 году, но они так и не были выполнены».

Трудно сказать, чем закончится греко-турецкий конфликт, но украинскую политическую элиту от столь выгодной роли «главного защитника Европы от восточных варваров» он явно отодвигает. Теперь ей стоит сидеть тихо-тихо и смотреть на развитие спектакля. Потому что при идентичных вызовах предпринимаются идентичные действия.

Российской элиты это тоже касается…

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