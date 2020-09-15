Москва, 16 сентября, 2020, 00:32 — ИА Регнум. Процент исполнения расходов бюджета министерством спорта России в 2019 году достиг 91,6%, говорится в материалах Счётной палаты РФ.

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Годом ранее этот показатель составлял 88%. По итогам 2019 года исполнение доходов федерального бюджета, формируемых при Минспорте РФ, превысило первоначальный прогноз в 2,4 раза и достигло 5,8 млрд рублей.

Всего на 2019 год министерству были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 64,2 млрд рублей, сумма неисполненных обязательств на 1 января 2020 года составила 7,8 млрд рублей.

Отмечается, что нарушений в использовании бюджетных средств в 2019 году Счётная палата не выявила.

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