Москва, , 16:42 — REGNUM Министерство спорта РФ решило большую часть задач по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 21 августа сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будем надеяться, большую часть задач мы решили», — сказал Матыцин.

По его словам, теперь всё зависит от взаимодействия ВФЛА с World Athletics, а также от того, насколько оперативно и профессионально будут подготовлены планы по дальнейшей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ВФЛА погасила долг перед World Athletics в размере $6,3 млн и готовится отправить окончательный вариант дорожной карты по восстановлению своего членства в международной организации.

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