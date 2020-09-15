Минск, 15 сентября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. На материальную помощь со стороны ЕС рассчитывает белорусская оппозиция, сообщил 15 сентября журналистам член президиума так называемого Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Поцелуй Иуды. 1602

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По словам белорусского оппозиционера, ЕС будет поддерживать Белоруссию, но если она пойдёт по пути демократизации.

ИА REGNUM), а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов». Латушко «Не вот эти полтора миллиарда долларов, которые предложила восточная страна (Россия — прим.), а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 сентября, в ходе встречи российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Москва пообещала Минску госкредит в размерен полутора миллиардов долларов.

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