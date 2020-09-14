Сочи, Краснодарский край, , 16:34 — REGNUM Россия прорабатывает возможность предоставления Белоруссии государственного кредита. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

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"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот момент кредит государственный 1,5 млрд долларов. Мы это исполним сейчас. Насколько мне известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне», — заявил Путин.