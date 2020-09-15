Брюссель, 15 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Европейский союз не будет признавать итоги выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, так как считает их «сфальсифицированными». Об этом 15 сентября заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

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"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными», — сказал Боррель и добавил, что ЕС ввиду этого не будет признавать белорусского лидера Александра Лукашенко, который победил на данных выборах, легитимным президентом республики.

Также, говоря про Лукашенко, Боррель вначале назвал Белоруссию Украиной, а затем, когда его поправили, извинился за свою ошибку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Олег Воинов заявил, что дестабилизировать ситуацию в республике пытаются как внутренние, как и внешние силы.