Президент России Владимир Путин 15 сентября в формате видеоконференции принял участие в открытии новых медицинских центров. Речь идёт об объектах, построенных Минобороны РФ в Пскове и Великих Луках, они рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно. Напомним, в общей сложности на базе военных госпиталей подобные учреждения появились уже в 15 регионах России. Большинство из них построены с опережением графика, при этом оснащаются самым современным оборудованием, в том числе — компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В ходе видеоконференции, посвященной вопросам паводка в Иркутской области, Владимир Путин дал высокую оценку строительной работе Министерства обороны РФ, заявив, что ведомство ни разу не срывало сроки строительства: «Делает всё качественно, на совесть, в срок». Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В России подготовили к открытию ещё два медцентра, построенные Минобороны

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

15:34 15.09.2020 Открывая мероприятие, президент Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с 98-й годовщиной образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Он подчеркнул, что благодаря работе сотрудников ведомства Россия, в том числе, успешно противостоит коронавирусной инфекции, находясь лишь на 40-м месте в мире по степени распространения COVID-19 в расчете на 100 тыс. населения.

15:34 15.09.2020 Путин: хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Символично, что в такой день мы открываем два центра. Один из них расположен в Пскове, другой — в Великих Луках. Они возвездены Минобороны всего за 2,5 месяца. Сделано всё очень качественно. В последнее время это фирменный стиль Минобороны РФ.

15:35 15.09.2020 Путин: отмечу ответственную работу региональных властей по выделению участков и инфраструктуры. Ещё один медцентр в Республике Тува планируется ввести в конце сентября. Всё здесь идёт штатно. Сегодня прошу детально проинформировать, как продвигается стройка. По стране построен 21 спеццентр, каждый укомплектован оборудованием и медикаментами.

15:35 15.09.2020 Путин: новые медцентры призваны увеличить число коек в случае инфекционных заболеваний.

15:36 15.09.2020 Путин: хочу сказать спасибо всем, кто был задействован на строительстве медцентров. Желаю самого доброго медицинским работникам, которые будут работать в медцентрах.

15:37 15.09.2020 Шойгу: ведём строительство медцентра в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии.

15:39 15.09.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил власти страны за работу по строительству медцентра: для Псковской области это важный объект. Всем пациентам будет оказываться медпомощь. Общий фонд — 300 мест.

15:40 15.09.2020 Ведерников: свободных мест в штате мест — при том, что дефицит медицинских кадров в регионе составляет 52%. Мы с Валерием Фальковым планируем попросить у правительства выделение средств на проектирование и строительство лабораторного корпуска псковского медуниверситета. Это позволит сдвинуться в процессе дефицита медицинских кадров.

15:42 15.09.2020 Главврач медцентра в Псковской области заявила, что специалисты «готовы работать»: «Это честь — работать в нашем учреждении. Подготовку для работы на оборудовании проходили кадры в Санкт-Петербурге».

15:43 15.09.2020 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:44 15.09.2020 Представитель Военно-строительного корпуса Минобороны РФ Анатолий Алексеев: к созданию центра привлекалось более 740 человек. Контроль осуществлялся в круглосуточном режиме. Помещения центра укомплектованы новейшим оборудованием. Многопрофильность медцентра делает его востребованным и в повседневном режиме деятельности.

15:45 15.09.2020 Директор филиала Псковской областной больницы в Великих Луках Наталья Дорожкина: отдельно хочу отметить возможность обучения персонала на базе военно-медицинской академии им. Кирова. Возможности центра позволяют оказывать помощь инфекционным больным — в том числе с коронавирусной инфекцией. Подбор кадров не составил трудностей.

15:49 15.09.2020 Первый зампред правительства Тувы Александр Брокерт: начато строительство медцентра, который будет отвечать всем требованиям, включая возможность лечить заболевших COVID-19. Строительство будет завершено в срок. От всех жителей республики хотел поблагодарить вас, а военных строителей — за их добросовестный труд.

15:49 15.09.2020 Первый зампред правительства Республики Тува Александр Брокерт: начато строительство медцентра, который будет отвечать всем требованиям, включая возможность лечить заболевших COVID-19. Строительство будет завершено в срок. От всех жителей республики хотел поблагодарить вас, а военных строителей — за их добросовестный труд.

15:51 15.09.2020 Построенные военными строителями новые инфекционные центры в Пскове и Великих Луках полностью готовы к приему пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией и оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом заявил 15 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Шойгу доложил Путину о новых медцентрах, построенных Минобороны

15:51 15.09.2020 Представитель ВСК Минобороны Евгений Горбачёв: общая площадь центра — более 10 тысяч квадратных метров. Работа организована круглосуточно. Завезено более половины медоборудования и мебели. Строительство будет завершено в срок.

15:53 15.09.2020 Первый зампред правительства Тувы Александр Брокерт: глава региона Шолбан Валерьевич Кара-оол уже выздоравливает от COVID-19.

15:55 15.09.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова: за последнее время в Псковской области появилось несколько новых объектов здравоохранения. Не могу не отметить, что Псковская область, несмотря на необходимость модернизации системы здравоохранения, справляется с COVID-19.

15:55 15.09.2020 Путин — о строительстве детского медцентра: «Значение большое. Давайте это сделаем».

15:57 15.09.2020 В Псковской области начинает работу областная инфекционная больница на 300 мест, построенная военными строителями. Два отделения больницы начали работу в городах Псков и Великие Луки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференцсвязи с Псковоской областью. Об этом: В Псковской области открылась инфекционная больница на 300 мест

15:58 15.09.2020 Медицинский центр Минобороны РФ в Псковской области. Цитата из видео. Инстаграм губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

16:14 15.09.2020 Ускоренному строительству новой инфекционной больницы в Псковской области, с отделениями в Пскове и Великих Луках, невольно помогла разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о готовности нового стационара, построенного военными строителями. Подробности в материале: Голикова рассказала, как пандемия помогла Псковской области

16:29 15.09.2020 Главным врачом новой областной инфекционной больницы в Псковской области, об открытии которой объявил президент России 15 сентября, стала врач-пульмонолог Анастасия Повторейко. Именно она 20 июня 2020 года во время видеосвязи попросила Владимира Путина о содействии в строительстве данного медучреждения. Читайте также: Новую больницу в Пскове возглавила врач, попросившая ее у Путина

16:49 15.09.2020 Медицинский центр на 200 мест в столице Тувы Кызыле, который возводят военные, планируется ввести в строй к концу сентября. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Подробности в материале: Шойгу доложил президенту о ходе строительства медцентра в Туве

16:50 15.09.2020 Главный врач новой инфекционной больницы Псковской области, которая начала свою работу 15 сентября, Анастасия Повторейко, рассказала президенту России Владимиру Путину об особенностях и основных направлениях медучреждения, передает корреспондент ИА REGNUM. По ее словам, больница полностью укомплектована высокотехнологичной техникой и штатом. Читайте подробнее: Главврач новой больницы Псковской области рассказала о ней президенту

17:18 15.09.2020 Открытие многофункциональных медицинских центров в Псковской области (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

18:02 15.09.2020 Дефицит медицинских кадров в Псковской области составляет на сегодняшний день 52%, сообщил Владимиру Путину глава региона Михаил Ведерников. По его словам, для решения проблемы нехватки медицинских кадров договорились с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении в 2021 году средств на проектирование и строительство учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета. «Мы провели переговоры с Минобороны. Они готовы предоставить земельный участок. Если будет поручение, готовы построить этот корпус и передать в собственность Миннауки. Конечно, это в перспективе позволит серьёзно сдвинуться в процессе решения дефицита медицинских кадров для Псковской области», — сказал губернатор.

18:08 15.09.2020 Строительство во Пскове многофункционального медицинского центра на 200 коек общей площадью более 10 тысяч квадратных метров осуществлялось в три смены. К созданию центра привлекалось 740 человек и более 20 единиц техники из четырёх регионов страны. Контроль хода строительства осуществлялся в круглосуточном режиме Национальным центром управления обороной.

18:20 15.09.2020 Возведение новой инфекционной больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках заняло 72 дня. Участие в строительстве приняли 740 рабочих и 20 единиц техники из разных регионов России. Читайте также: Строители больницы в Псковской области отчитались перед президентом

19:23 15.09.2020 Владимир Путин назвал символичным открытие двух новых многофункциональных медицинских центров в Псковской области 15 сентября, в день 98-летия со дня образования в стране санитарно-эпидемиологической службы. «Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических традиций. И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сысина, многих других учёных и врачей, которые стояли у истоков отечественной санитарно-эпидемиологической школы», — сказал глава государства. Он отметил, что сегодня тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере — это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты, благодаря которым Россия эффективно противостоит и распространению коронавирусной инфекции.

19:27 15.09.2020 Строительство зданий и сооружений медицинского центра в Великих Луках осуществлялось в круглосуточном режиме под контролем Национального центра управления обороной Российской Федерации. К строительным работам привлекались более 400 человек и 50 единиц техники. С 32 заводов осуществлялась поставка строительных материалов. Средняя заработная плата у военнослужащих составляла в среднем порядка 80 тысяч рублей.

19:33 15.09.2020 Псковский губернатор также поднял тему строительства детского инфекционного отделения на 60 мест. «Место под этот корпус на площадке зарезервировано, коммуникации подведены. В случае вашего согласия Минобороны готово оперативно его достроить. Это полностью позволит закрыть потребности региона в инфекционных койках», — отметил Михаил Ведерников. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за последнее время в Псковской области появились несколько новых учреждений здравоохранения, но модернизация инфекционной службы планировалась на более долгий период. Складывающаяся эпидемическая обстановка позволила решить этот вопрос качественно и в кратчайшие сроки. Строительство детского инфекционного отделения позволит расширить спектр возможностей при оказании медицинской помощи в регионе.

20:14 15.09.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. pskov.ru

20:17 15.09.2020 Ещё один объект Минобороны — в Туве. С 18 июля 2020 года на территории города Кызыл ведётся строительство и оснащение необходимым медицинским оборудованием многофункционального медицинского центра на 200 коек общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. На строительстве объекта задействовано 798 человек и 51 единица техники. Работа организована круглосуточно в две смены. На сегодняшний день строительная готовность медицинского центра составляет более 75 процентов. Завезено уже более половины требуемого медицинского оборудования и мебели, производится его сборка и монтаж. Строительство будет завершено согласно графику в установленный срок, до 30 сентября 2020 года.

20:54 15.09.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Псковская область, несмотря на сложности в системе здравоохранения, необходимость её модернизации, всё-таки достаточно хорошо справляется с COVID: «Должна сказать, что она в достойном ряду субъектов Российской Федерации, которые эффективно работают». Она просила поддержать президента о выделении средств на детское инфекционное отделение на 60 коек. Путин согласился.

20:58 15.09.2020 Диалог Путина и Голиковой: — Сколько стоит проект? — С учётом того, что этот проект стоил 1 миллиард 975 миллионов, это 300 коек, детское отделение на 60 коек — это, наверное, не очень большие финансовые ресурсы. — Значение большое, поэтому давайте это сделаем. Договорились.

21:00 15.09.2020 Владимир Путин просил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу «представить предложения о поощрении тех военнослужащих и гражданского персонала, которые внесли свой существенный вклад в реализацию задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов». «И этих, и других подобного рода», — подчеркнул президент.

21:00 15.09.2020 Открытие многофункциональных медицинских центров в Псковской области (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

22:18 15.09.2020 Медицинский центр Минобороны РФ на начальном этапе строительства. Псковская область. mil.ru

22:19 15.09.2020 Медицинский центр Минобороны РФ в Псковской области. Цитата из видео. Инстаграм губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

22:41 15.09.2020 Медицинский центр Минобороны РФ в Кызыле. mil.ru

22:41 15.09.2020 Палата в Медицинском центре Минобороны РФ в Кызыле. mil.ru

22:42 15.09.2020 Начальные этапы строительства Медицинского центра Минобороны РФ в Кызыле. mil.ru

07:07 Напомним, что в конце августа начал принимать пациентов многофункциональный медицинский центр, построенный Министерством обороны РФ в дагестанском Дербенте. Читайте об этом: Медцентр, построенный в Дербенте по поручению Путина, начал прием пациентов