Дербент, Дагестан, , 17:12 — REGNUM Многофункциональный медицинский центр, построенный Министерством обороны РФ в дагестанском Дербенте, начал принимать пациентов, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе минздрава республики. Накануне в учреждение были переведены 11 пациентов из COVID-госпиталя на базе центральной городской больницы (ЦГБ), еще один человек был доставлен каретой скорой помощи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Напомним, в конце мая текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны по поручению президента России Владимира Путина приступили к возведению в Дагестане трех медцентров: по одному в Каспийске, Дербенте и селе Ботаюрте Хасавюртовского района. В конце июня было объявлено о завершении строительных работ.

В минздраве отметили, что медцентр в Дербенте, рассчитанный на 62 койко-места, несколько дней назад получил лицензию, после того как было утверждено временное штатное расписание. До решения вопроса с выделением Минфином РФ дополнительных штатных единиц в связи с дефицитом кадров в оказании медпомощи будет задействован персонал инфекционного отделения ЦГБ Дербента.

Читайте также: Новые инфекционные госпитали в Дагестане обеспечат работой 450 человек