Псков, , 18:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение медиков Псковской области о строительстве в регионе новой инфекционной больницы и распорядился заняться этим вопросом Министерству обороны и вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей здравоохранение.

С просьбой о новой больнице на совещании президента с медиками к Путину обратилась Анастасия Повторейко, заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы, где развернут центр по лечению COVID-19.

Медик рассказала, что для борьбы с пандемией в Псковской области было развернуто 1230 коечных мест для больных коронавирусной инфекцией. Но этого недостаточно. Жизненно необходим новый стационар для борьбы не только с коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями.

Анастасия Повторейко, врач-пульмонолог Псковской области «Встал остро вопрос нехватки инфекционной больницы в Псковской области. Наша область имеет инфекционный корпус только в городе Пскове, он не соответствует никаким требованиям, к сожалению, не подлежит реконструкции. Ввиду этого, хотим обратиться к вам с просьбой оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках. Учитывая опыт Министерства обороны в строительстве инфекционных центров, быстроту их введения в эксплуатацию и достойное качество, мы просим поддержать нас в строительстве инфекционной больницы, чтобы в этом году быть готовыми, в случае второй волны пандемии, встретить ее в стенах инфекционной больницы».

«Я пометил, вопрос, который вы подняли, о новой инфекционной больнице во Пскове и филиале в Великих Луках — я пометил, мы этим займёмся», — отреагировал Владимир Путин.

Как сообщают «Псковские новости», вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова также присоединилась к просьбе псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы.

Президент поручил вице-премьеру представить предложения по этой теме в письменном виде в ближайший понедельник. Путин также отметил, что команду министру обороны даст «буквально сегодня».

По данным оперативного штаба Псковской области, на 20 июня в регионе выявлено 2278 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 95 за последние сутки. Выздоровели за всё время 727 человек, в том числе 22 человека выписаны за сутки. Умерли от COVID-19 в Псковской области 19 заболевших.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, «объективно ситуация в регионе становится медленно, но лучше; это дает возможность снять часть противовирусных ограничений».

По словам главы региона, впервые зафиксировано снижение темпов динамики распространения коронавируса, нейтрализуются локальные очаги инфекции, растет объем тестирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковская область снимает ряд ограничений, но ужесточает меры контроля