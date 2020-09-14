Митилини, Греция, 14 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Власти Греции начали расселение примерно 12 000 мигрантов из сгоревшего лагеря «Мория» на Лесбосе в спешно возводимые палаточные лагеря, 14 сентября сообщает агентство Associated Press.

Ggia Мигранты

По сообщению правительства Греции, к вечеру 14 сентября в палаточные лагеря были заселены около 800 беженцев.

«Мы ожидаем, что в ближайшие три-четыре дня все (мигранты) будут размещены» , — заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.

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