Митилини, Греция, 11 сентября 2020, 18:57 — REGNUM На греческом острове Лесбос начали строительство временного палаточного лагеря для тысяч беженцев, оставшихся без крова после пожара в лагере «Мория», 11 сентября сообщает агентство Associated Press.
Ранее около 2000 мигрантов из сгоревшего лагеря были размещены на паромах и судах греческого флота в море. Многие тысячи остались на пепелище.
Как сообщало ИА REGNUM, лагерь «Мория», в котором проживало около 12 000 беженцев, сгорел дотла в ночь на 9 сентября. Наиболее вероятной причиной пожара мог стать поджог.
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