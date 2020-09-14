Сан-Паулу, Бразилия, 14 сентября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. В Бразилии возобновлены испытания на людях вакцины от COVID-19, разрабатываемой шведско-британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

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Федеральный университет Сан-Паулу сообщил, что вакцину получили уже 4600 добровольцев, и пока ни у одного из них не отмечено серьезных побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

AstraZeneca временно прекращала испытания своей вакцины в мире из-за серьезных проблем со здоровьем, которые были отмечены у одного из добровольцев в Великобритании.

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