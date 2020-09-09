Лондон, , 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.

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Указанный препарат был разработан совместно с Оксфордским университетом. Помимо Великобритании, испытания это вакцины проводятся в США, Бразилии и ЮАР.

По словам представителя AstraZeneca, компания пытается ускоренно изучить выявленный случай, чтобы он не повлиял на сроки исследований препарата. Детальная информация о природе побочного эффекта у пациента не раскрывается. Известно лишь то, что он выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня бразильские власти и AstraZeneca договорились о совместном проведении испытаний оксфордской вакцины от коронавируса и последующем ее производстве на территории Бразилии.

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