Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Благодарность выразил белорусский президент Александр Лукашенко главе РФ Владимиру Путину за поддержку на переговорах в Сочи 14 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и Лукашенко: встреча союзников в Сочи — все новости»

Комментируя трудную ситуацию, в которой оказалась Белоруссия после минувших президентских выборов, президент страны сказал, что Москва очень помогла Минску справиться с этим.

По словам Лукашенко, Россия «показала, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в момент, когда Белоруссию сотрясали протесты после выборов президента, заявил, что поможет Минску в рамках обязательств, в том числе и по защите границ.

Читайте подробнее:Путин назвал условие, при котором Россия окажет поддержку Лукашенко