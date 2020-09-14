Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Ленинградской области удалось справиться с пандемией коронавируса, что помогло действующему губернатору Александру Дрозденко переизбраться на новый срок. При этом Дрозденко не ищет должностей в Петербурге или Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог и публицист Юрий Светов, комментируя итоги завершившихся выборов.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Светов подчеркнул, что, по словам Дрозденко, в ходе кампании тот провел 150 массовых встреч с жителями в районах Ленобласти и бессчетное число личных встреч.

«То есть он сумел в личном общении убедить, что им сделано максимально возможное, и что у него есть четкая программа, с которой он идет на следующие пять лет», — сказал Светов.

Напомним, Дрозденко набрал более 83% голосов на выборах, что немногим больше, чем его результат 2015 года с практически аналогичными оппонентами.

Читайте также: Дрозденко на выборах губернатора побил рекорд

«Он вёл такую кампанию не истеричную, не скандальную, а именно деловую. Поэтому проценты пришли. К тому же в пандемию Ленобласть справилась с ситуацией достаточно неплохо», — считает Светов.

На его взгляд, реперными точками в программе Дрозденко стало то, что Ленобласть останется независимым субъектом Федерации, донором бюджета, а для комфорта жителей будут использованы все возможности, которые имеются от соседства с Петербургом.

Светов полагает, что Александр Дрозденко лично заинтересован в работе на посту губернатора и вряд ли засмотрится на другие должности в федеральном центре, даже если у него появится такая возможность.

«Он говорит, что в Ленобласти прошел путь от сантехника до губернатора. Он любит регион, ему работа нравится, он всячески подчеркивал, что ему нечего стыдиться и что у него есть результаты. Думаю, что здесь он и будет работать. Исключать ничего нельзя, но его планы — реформирование правительства региона, кадровые перемены», — сказал Юрий Светов.