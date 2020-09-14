Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил больший процент голосов на выборах главы региона, чем пять лет назад.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в 2015 году он набрал 82,1%, или 471 тыс. голосов. После обработки 100% бюллетеней в 2020 году его результат составил 83,61%, и более 580 тыс. голосов избирателей.

При этом соревновался Александр Дрозденко все с теми же партнерами: за исключением кандидата от КПРФ Николая Кузьмина, который в 2015 году занял второе место с 7%, все остальные снова поучаствовали в выборах главы Ленобласти.

Это Андрей Лебедев (ЛДПР), Александр Перминов («Справедливая Россия») и Александр Габитов («Гражданская платформа»). Все они распределили места в том же порядке: Лебедев занял второе место с 7,3%, Перминов — третье с 4,57%, Габитов — четвертое с 3,06%.

Явка в Ленобласти по сравнению с 2015 годом увеличилась с 44,26% до 51,52%. Однако следует подчеркнуть, что на этот раз голосование было еще и досрочным: участки были открыты и 11, и 12, и 13 сентября. Кроме того, голосовать можно было и на придомовых территориях. По данным избиркома, более 28%, то есть больше половины всех проголосовавших, отдали свои голоса досрочно.

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