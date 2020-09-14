Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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Также отмечается, что данная поездка стала первым выездом за рубеж для белорусского лидера после выборов президента республики, состоявшихся в Белоруссии 9 августа.

При этом ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что темами переговоров лидеров двух стран станут вопросы текущего состояния и дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также стратегического партнерства и Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоятся сегодня, 14 сентября, в Сочи, будут проведены в формате «один на один».