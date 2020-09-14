Минск, , 09:12 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоятся сегодня, 14 сентября, в Сочи, будут проведены в формате «один на один». Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Отмечается, что главы двух государств проведут обсуждение текущего состояния и возможностей развития отношений России и Белоруссии, поднимут тему российско-белорусского Союзного государства, а также рассмотрят проблемы регионального и международного характера и то, как две страны совместно реагируют на возникающие вызовы.

Также отмечается, что это будет первая зарубежная поездка Лукашенко после состоявшихся 9 августа выборов президента Белоруссии, на которых он получил свыше 80% голосов избирателей и после которых оппозиция устроила в стране массовые несанкционированные акции, которые продолжаются больше месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.