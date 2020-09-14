Москва, 14 сентября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В понижении возраста, с которого можно начинать водить транспортные средства, есть рациональное зерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение депутатов Госдумы.

(сс) avtodekor19rus.ru «Начинающий водитель»

«Но молодым людям стоит дать право вождения с 16 лет только скутеров и мотоциклов. Автомашины — это более опасная и сложная техника.

С учётом того, что у 16-летнего подростка ещё не завершён период гормональной трансформации, не надо спешить», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил снизить возрастной порог до 16 лет для управления легковым автомобилем.

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