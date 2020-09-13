Санкт-Петербург, 13 сентября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Около 38% избирателей Ленинградской области уже поучаствовали в проходящих 13 сентября выборах главы региона. Об этом сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Леноблизбирком Явка в Ленобласти на 15 часов 13 сентября 2020 г

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В списки избирателей Ленобласти на данный момент внесены более 1 млн 362 тыс. человек. К 15:00 мск, по словам Лебединского, на участки пришли 515 тыс. 435 человек — эти данные включают и два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября.

«Активность, так называемая явка составила 37,82% — почти 38%», — сказал глава избиркома Ленобласти. Учитывая, что за два дня «досрочки» на участки пришли около 28% избирателей, в сам Единый день голосования до участков дошли пока лишь около 10% жителей, имеющих право голоса.

По словам Лебединского, накануне представители избиркома летали на дальние острова Финского залива, включая остров Гогланд, чтобы свои голоса могли отдать 19 человек, проживающих в тех местах или несущих там службу.

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Напомним, 13 сентября в регионе выбирают не только главу области, но и муниципальных депутатов нескольких районов и Соснового Бора, а также проходят довыборы депутата в областной ЗакС по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1.