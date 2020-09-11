Лондон, 11 сентября, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть Brent и WTI за прошедшую неделю торгов 7 — 11 сентября подешевели более чем на 5%, в ходе последних торгов на неделе марки движутся разнонаправленно.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К завершению торговой сессии ноябрьские фьючерсы Brent находятся в минусе на 12 центов (0,30%), на отметке $39,94 за баррель. Диапазон Brent — от $39,38 до $40,34 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 22 цента (0,59%), до $37,52 за баррель. Диапазон WTI составляет $36,68 — $37,82 за баррель.

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