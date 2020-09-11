Лондон, , 21:03 — REGNUM На мировом нефтяном рынке установилась неопределенность 11 сентября, однако Brent продолжила падать и установилась ниже $40 за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 22 цента (0,55%), до $39,84 за баррель. Диапазон Brent составляет $39,38 — $40,34 за баррель.

Однако октябрьские фьючерсы WTI в настоящий момент вернулись к отметке $37,30 за баррель, что соответствует закрытию прошлой торговой сессии. Диапазон WTI — от $36,68 до $37,82 за баррель.

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