Богота, 11 сентября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо принес извинения за убийство полицией Хавьера Ордонеза, смерть которого стала причиной массовых беспорядков, 11 сентября сообщает агентство Reuters.

Lizeth Muñoz Карлос Холмс Трухильо

«Национальная полиция приносит свои извинения за любое нарушение закона или незнание правил кем-либо из сотрудников учреждения» , — заявил Трухильо в видеообращении к гражданам Колумбии.

Жестокое убийство 46-летнего Ордонеза полицейскими за нарушение «коронавирусных» ограничений стало причиной массовых беспорядков в Колумбии, в ходе которых погибли 11 человек, около 200 гражданских и 194 полицейских получили ранения.

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