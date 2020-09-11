* талибами — запрещённая в России организация

Доха, 11 сентября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Катара на переговоры между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 сентября сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Майк Помпео

Внутриафганские переговоры о прекращении почти двух десятилетий войны, к которым стороны готовились много месяцев, стартуют в Дохе 12 сентября.

«Нам потребовалось больше времени, чем хотелось бы, чтобы прийти к этому… но мы ожидаем, что в субботу утром афганцы, сидящие за столом вместе, будут готовы к острым дискуссиям о том, как вести свою страну вперед» , — ранее заявил Помпео перед вылетом из Вашингтона.

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