Кабул, , 07:53 — REGNUM Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, произошедшего во время свадьбы в Афганистане, передает телеканал Tolo News.

Сообщается, что взрыв произошел в провинции Хост. В результате взрыва бомбы погибли четыре человека, еще восемь человек получили ранения. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек. Отмечалось, что целью террористов стал вице-президент Амрулла Салех, который в результате покушения выжил.