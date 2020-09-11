Богота, 11 сентября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Двоим полицейским, причастных к убийству нарушившего «коронавирусные» ограничения жителя Колумбии, предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и убийстве, 11 сентября сообщает агентство Reuters.

Policía Nacional de los colombianos Колумбийская полиция

По сообщению правительства Колумбии, двое стражей порядка уже уволены со службы. Ещё пятеро полицейских офицеров временно отстранены от службы.

Жестокое убийство 46-летнего Хавьера Ордонеза полицейскими распространилось в соцсетях и стало причиной массовых беспорядков, в ходе которых погибли 11 человек, около 200 гражданских и 194 полицейских получили ранения.

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