Наха, Япония, 11 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Правительство префектуры Окинава и компания PD AeroSpace, занимающаяся компическим туризмом, 10 сентября договорились начать подготовку «космического порта» в аэропорту Симодзисима на острове Мияко, префектура Окинава. Об этом сообщает газета Mainichi.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Генеральный директор PD AeroSpace Сюдзи Огава сказал, что остров станет базой для пассажирских полетов в космос. Он также сказал, что надеется на старт первого космического тура в 2025 году.

Компания рассчитывает отправить в космос 100 человек в 2025 году и увеличить эту цифру до 1000 в 2030 году. Предполагается, что во время 90-минутного полёта пассажиры смогут испытать состояние невесомости в течение пяти минут. Ожидаемая стоимость поездки составит около $141 тыс. на человека.

В 2021 году компания обещает провести испытательный полет беспилотного космического корабля.

Во время церемонии заключения соглашения заместитель губернатора Окинавы Киичиро Дзяхана заявил: «Это очень привлекательное и вдохновляющее предложение. Космическая отрасль — это область с огромными перспективами, которая продолжает развиваться во всем мире».