Москва, 11 сентября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Если у одного из учеников школы подтверждается коронавирусная инфекция, то Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование, контактные лица выявляются и направляются на карантин. Об этом ИА REGNUM 11 сентября заявили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы в ответ на публикацию о детской заболеваемости COVID-19 в столице.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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«Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней. В этот период обучение детей будет организовано с помощью Московской электронной школы. Столичные педагоги имеют колоссальный опыт работы в МЭШ, они регулярно используют представленные на платформе сценарии уроков, учебные пособия, интерактивные приложения, образовательные материалы, а также электронные журнал и дневник», — отметили в департаменте.

Важно, что полного перехода на дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах, подчеркнули в департаменте: «Дистанционную форму обучения будут использовать лишь как дополнение к очной, например, для школьников, обучающихся по индивидуальному учебному плану или пропускающих занятия по причине болезни или карантина».

Как уточнили в ответе на запрос ИА REGNUM, случаи заболевания детей коронавирусом, а следовательно, и закрытия классов на карантин в столичных образовательных организациях единичны. «С начала учебного года московские школы работают в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, в образовательных организациях проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты. Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей», — добавили в департаменте образования Москвы.

Напомним, что, по статистике оперативного штаба Москвы, с 1 сентября ежедневно 9−16 процентов новых выявленных случаев COVID-19 приходится на детей в возрасте от 0 до 18 лет, то есть дошкольников, школьников, студентов колледжей и вузов.