Москва, , 11:56 — REGNUM Родители школьников всерьёз обеспокоены случаями закрытия отдельных классов в Москве на карантин и опасаются, что в скором времени обучение для всех вновь вернётся в дистанционный формат. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно статистике оперативного штаба Москвы, с 1 сентября ежедневно 9−16% новых выявленных случаев COVID-19 приходится на детей.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Учитывая, что число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в столице не превышает 700 в день, на детей приходится в среднем не более 100 случаев. Например, по данным оперштаба на 11 сентября, в структуре заразившихся — 13% — дети. Самый маленький показатель с начала сентября был 4 сентября — всего 1,9%, а самый большой 3 сентября — 16,2%.

Учитывая, что дети вернулись в сады и школы, о том, что цифры пойдут на спад, речи не идёт.

Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за две календарные недели составляет 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе в соответствии с критериями Роспотребнадзора. Однако оперативный штаб ежедневно предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности.

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