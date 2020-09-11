Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Жители островов Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сескар в Финском заливе одними из первых приняли участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Ленинградской области. Для этого с материка вылетел вертолет с членами участковой избирательной комиссии. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома.

Пресс-служба Леноблизбирком. Островитяне Ленобласти в числе первых проголосовали на выборах губернатора региона.

При проведении голосования присутствуют члены участковой избирательной комиссии № 501 Кингисеппского района, в состав которого входят острова, наблюдатели Российского фонда свободных выборов, наблюдатели от кандидатов в губернаторы и представители средств массовой информации.

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Напомним, досрочное голосование в Ленинградской области продлится до 12 сентября. Для региональных избирателей работают 995 избирательных участков. Голосование проводится как в специализированных помещениях, так и на придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, а также на дому.

В пресс-службе Леноблизбиркома отметили, что заявления о желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14:00 часов основного дня выборов — 13 сентября.