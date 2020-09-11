Москва, 11 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Ослабление доллара 11 сентября позволяет удерживаться цена на Brent около $40 долларов. Однако ближе к вечеру баррель Brent торгуется на отметке $39,87, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Загрузка нефти в танкер

«На торгах в Европе основные валюты сегодня торгуются в минусе. Падение доллара усилилось с открытием Лондона. В лидерах роста находятся австралиец (+0,58%) и новозеландец (+0,56%).

Фьючерсы на фондовые индексы также торгуются в плюсе, чем поддерживают нефтяной рынок. Фьючерс на S&P500 вырос на 0,34%, до 3352, на Nasdaq 100 — на 0,93%, до 11 284.

Сейчас участники рынка ожидают открытия американского рынка. Ситуация там неоднозначная из-за опасений прихода второй волны коронавируса, поэтому ситуация на нефтяном рынке тоже остается неопределённой.

Если покупатели удержат уровень $40, то стоит ожидать умеренного восстановления до $42,50. Для возвращения цены в район $45 нет фундаментальных и технических причин», — считает эксперт.

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